Бойцы ВС РФ: палачи из ВСУ снимали на камеру, как били битой и морили голодом

Украинские военные пытают, избивают и морят голодом российских бойцов, попавших в плен. Об этом RT рассказали солдаты ВС РФ, вернувшиеся домой в результате пасхального обмена.

Боец из Бурятии с позывным Гера рассказал, что палачи из ВСУ били его бейсбольной битой по всем суставам, а также пытали электрошокером. При этом украинские боевики фотографировали его на телефон, гордясь тем, что «поймали бурята». Он отметил, что остальных из группы пленных особо не трогали.

«Меня в основном жарили, жарили, жарили — сзади с головы до ног — наверное, около часа. Помню, еще про себя удивлялся, как это у электрошокера хватает заряда так долго работать», — вспоминал боец.

Ожоги от пыток током ему никто не лечил. Они заживали самостоятельно.

Боец с позывным Расписной подчеркнул, что украинские боевики с особой жестокостью относились к выходцам из ЛНР. Их увезли в тайную тюрьму в Виннице, о которой не знает Красный крест.

До Винницы он находился в харьковском СИЗО. Там его с товарищами за день до приезда сотрудников Красного Креста избили пьяные надзиратели, но не только кулаками, но и ведрами, залитыми цементом.

Боец с позывным Тар рассказал, что палачи из ВСУ морили пленных голодом и жаждой, отказывали в медпомощи.

Ранее ГБР Украины сообщило, что в одном из полтавских СИЗО регулярно пытали заключенных.