«Жарили током, избивали битой». Российские бойцы рассказали об ужасных пытках в плену у ВСУ
Бойцы ВС РФ: палачи из ВСУ снимали на камеру, как били битой и морили голодом
Украинские военные пытают, избивают и морят голодом российских бойцов, попавших в плен. Об этом RT рассказали солдаты ВС РФ, вернувшиеся домой в результате пасхального обмена.
Боец из Бурятии с позывным Гера рассказал, что палачи из ВСУ били его бейсбольной битой по всем суставам, а также пытали электрошокером. При этом украинские боевики фотографировали его на телефон, гордясь тем, что «поймали бурята». Он отметил, что остальных из группы пленных особо не трогали.
«Меня в основном жарили, жарили, жарили — сзади с головы до ног — наверное, около часа. Помню, еще про себя удивлялся, как это у электрошокера хватает заряда так долго работать», — вспоминал боец.
Ожоги от пыток током ему никто не лечил. Они заживали самостоятельно.
Боец с позывным Расписной подчеркнул, что украинские боевики с особой жестокостью относились к выходцам из ЛНР. Их увезли в тайную тюрьму в Виннице, о которой не знает Красный крест.
До Винницы он находился в харьковском СИЗО. Там его с товарищами за день до приезда сотрудников Красного Креста избили пьяные надзиратели, но не только кулаками, но и ведрами, залитыми цементом.
Боец с позывным Тар рассказал, что палачи из ВСУ морили пленных голодом и жаждой, отказывали в медпомощи.
Ранее ГБР Украины сообщило, что в одном из полтавских СИЗО регулярно пытали заключенных.