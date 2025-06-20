Украинцы сами спровоцировали Россию на усиление бомбардировок Киева. Им следовало добиться свержения президента Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире подкаста U.S. Tour of Duty .

Житель Киева спросил американца, почему Россия усилила атаки. Риттер ответил, что это произошло из-за ударов по аэродромам со стратегическими бомбардировщиками. Его возмутило, что Украина спровоцировала противника, а потом начала жаловаться на его реакцию.

«Идите к черту! Ваши безответственные действия против России могут привести к применению ядерного оружия, а это значит, что моя страна будет втянута в это. <…> Вы сами это начали. Никто вас не жалеет. Ваша страна возвела Степана Бандеру в ранг национального героя. Вы позволили этому случиться», — сказал он.

Риттер призвал прекратить конфликтовать с Россией и осуждать жителей Донбасса. Он посоветовал украинцам добиться свержения Зеленского и капитулировать, чтобы сохранить территории.

Украина потеряла самого могущественного союзника в лице США, сообщили «Известия». Киевскому режиму осталось договориться с Европой или наладить собственное производство боеприпасов.