Сегодня 15:09 Диверсии и теракты станут обыденностью? Украина готовит атаку на российские корабли в Тихом океане Эксперт Простаков призвал защитить гражданское судоходство от атак Украины 0 0 0 Фото: Фрегат «Маршал Шапошников» — советский и российский многоцелевой фрегат 1-го ранга проекта 1155М с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны в составе Тихоокеанского флота ВМФ России. MOD Russia / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Специальная военная операция РФ на Украине

После подрывов железнодорожных путей и атак на российские аэродромы со стратегической авиацией стало очевидно, что Киев развязывает террористическую войну. На Западе это тоже видят и прямо говорят о «грязной войне», состоящей из диверсий, терроризма и тайных операций. Украинские власти будут делать на это ставку. Как один из вариантов — противник планирует атаковать российские боевые корабли в Тихом океане, используя беспилотники, спрятанные в грузовых контейнерах.

«Грязная война» Украины Издание The Washington Post сообщило, что военный конфликт между Украиной и Россией вступает в новую фазу — скрытых операций, диверсий и точечных ударов за пределами традиционного поля боя. Ключевой момент — атака украинских дронов по авиабазам. И впереди лишь «кровавое продолжение» противостояния. Особое внимание журналисты уделили операции «Паутина», подготовка к которой, по данным источников, шла около полутора лет. Даже ближайшее окружение в Офисе Владимира Зеленского не было в курсе. Новая фаза конфликта, которую Киев пытается навязать Москве, будет отличаться меньшей предсказуемостью и большей секретностью. Удары могут наносить не по линии фронта, а в самых неожиданных местах на планете. По информации западных СМИ, в этом контексте Украина готовит атаки на российские военные корабли в Тихом океане. Причем, как считают различные эксперты, это не просто продолжение линии «грязной войны», а проба пера по нормализации диверсий и терактов против интересов России за пределами театра боевых действий.

Фото: Russian Defence Ministry / www.globallookpress.com

«Сценарий очевиден: прикрываясь образом „бешеной собаки“, глобалистский сегмент Запада получает свободу рук в сфере несимметричных ударов по российской инфраструктуре — от судоходства до логистики на ключевых морских и энергетических маршрутах. Инструмент — контейнеризированные БПЛА, география — от Африки до Азии. Ставка делается на перманентную эскалацию по периметру России, но без перехода в официальную войну», — написал Telegram-канал «Тайная канцелярия». Затем начинается следующий этап — синхронизация этих ударов с геоэкономическим сдерживанием. Проще говоря, это подрыв судоходства, создание рисков для торговых потоков, перехват контроля над маршрутизируемыми зонами.

Фото: Сбитый российскими военнослужащими украинский БПЛА Shark Mini на Красноармейском направлении СВО / РИА «Новости»

Противостояние России и НАТО Важно помнить, что СВО — в первую очередь противостояние России и НАТО. Необходимо обратить внимание на предвыборные заявления лидера США Дональда Трампа, которые он продолжил и в начале своего президентства. «Трамп уверенно заявил о том, что в кратчайшие сроки помирит Москву и Киев. Откуда такая самоуверенность? Он ведь далеко не глупый человек. Вспомните, как обращался с Зеленским в Белом доме. Даже с сателлитами ведут себя уважительнее. Наконец, почерк. Военные России и Украины сегодня — выпускники советской военной школы. Хотят они того или нет, а воюют и те, и другие по-русски. Атака на российские аэродромы — уже школа НАТО. В общем, в угрозах по отношению к российскому флоту в Тихом океане явно прослеживается стратегия Трампа. Стратегия древняя, как мир кнута и пряника», — пояснил в разговоре с 360.ru политолог Владимир Ружанский.

Фото: Российский сторожевой корабль / РИА «Новости»

Стоит ли России бояться этих угроз? Эксперт считает, что нет. Трамп боится гораздо больше загадочности русской души и непредсказуемости Владимира Путина. И пускай боится. То, что Украина перешла к терроризму, вовсе не новость — мы сталкиваемся с этим ежедневно и не первый год. Понятно, что эти уколы для такой страны, как Россия, болезненны, но не более: стратегически ситуацию с неизбежным проигрышем Киева теракты даже и не отсрочат. Сейчас мы почему-то стараемся выглядеть белыми и пушистыми в глазах так называемого мирового сообщества, хотя Москву уже настолько давно обвиняют во всех смертных грехах, что даже толкиеновский Мордор в глазах западного обывателя кажется не столь и ужасным. Об этом 360.ru рассказал политический обозреватель, публицист Владимир Головашин.

Но Киев забывает или просто не хочет понять, что в эту игру можно играть вдвоем. Ответ может быть совершенно неожиданный. Например, пиратов во все времена принято было вешать на рее или отправить по доске за борт. И плевать при этом на мнение Запада. Впрочем, на него наплевать надо было уже давно. Владимир Головашин

Нужен сокрушительный ответ Если планы атаки на Тихоокеанский флот раскрыли СМИ, значит, она уже подготовлена. Можно не сомневаться: киевский режим с подачи стоящих за ним представителей западной элиты будет пытаться всеми способами ослабить Россию, пока не будет уничтожен. Тем не менее стоит трезво относиться к возможностям противника. Если говорят об ударе БПЛА, это не означает, что их используют как главный инструмент. Очевидно, опасность исходит и от морских безэкипажных катеров, которые противник при помощи Великобритании активно применяет в Черном море. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Фото: Пример безэкипажного катера. Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Понятно, что какие-то меры предосторожности уже вполне могли принять на кораблях российского флота. Но не следует забывать и о гражданском судоходстве. От него сильно зависит российская экономика, и на него, как мы видим на примере недавних событий, тоже нацелены на Западе. Давно напрашивается использование отечественных беспилотников как морских, так и воздушных, для охраны гражданских судов, которым вполне может угрожать опасность в любой точке карты», — предупредил военный эксперт. Западные элиты, ведущие против России войну на истощение руками Украины, рассчитывают задействовать все возможности ослабить нашу страну. Прокси-режим атак на Россию позволяет Западу оставаться безнаказанным. Даже киевские правители пока неприкосновенны, несмотря на утрату легитимности и переход к откровенно террористическим методам. Поэтому новые угрозы будут появляться все чаще. Значит, пора нанести сокрушительный ответ, который предотвратил бы желание организовывать такие атаки в дальнейшем.