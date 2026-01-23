Зеленский заявил о договоренности с Трампом насчет поставок ракет к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с главой Белого дома Дональдом Трампом о поставках ракет к системам ПВО Patriot. Об этом сообщило агентство Укринформ.

«Я общался с президентом [США Дональдом] Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — сказал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что речь идет о встрече на встрече на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

До этого глава киевского режима пожаловался, что США не смогли остановить президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский тормозит заключение мирного соглашения по Украине, а не Россия.