Зенитчик рассказал о попытках украинских боевиков обмануть российские комплексы ПВО

Зенитчик Питер: ВСУ пытаются обмануть российские системы ПВО метеошарами

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики пытаются выяснить расположение российских комплексов противовоздушной обороны с помощью метеошаров. Об этом рассказал замначальника расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» с позывным Питер. Его слова привел ТАСС, ссылаясь на Минобороны.

Питер пояснил, что ВСУ пытаются запускать что-то наподобие метеошаров с отражателем. Вдали сложно точно определить, беспилотник это или нет, заметил боец.

«И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы, и уже дальше работал», — подчеркнул он.

Как отметил Питер, расчету комплекса достаточно сложно работать по маленьким дронам, которые летят с низкой скоростью. Их трудно обнаружить из-за помех, однако бойцы все равно ищут и уничтожают, добавил он.

Недавно российские военные уничтожили многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29. Он базировался на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Кадры работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» показало Минобороны.

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