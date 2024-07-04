Зенитчик рассказал о попытках украинских боевиков обмануть российские комплексы ПВО

Украинские боевики пытаются выяснить расположение российских комплексов противовоздушной обороны с помощью метеошаров. Об этом рассказал замначальника расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» с позывным Питер. Его слова привел ТАСС , ссылаясь на Минобороны.

Питер пояснил, что ВСУ пытаются запускать что-то наподобие метеошаров с отражателем. Вдали сложно точно определить, беспилотник это или нет, заметил боец.

«И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы, и уже дальше работал», — подчеркнул он.

Как отметил Питер, расчету комплекса достаточно сложно работать по маленьким дронам, которые летят с низкой скоростью. Их трудно обнаружить из-за помех, однако бойцы все равно ищут и уничтожают, добавил он.

Недавно российские военные уничтожили многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29. Он базировался на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Кадры работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» показало Минобороны.