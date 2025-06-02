Публично взявший на себя ответственность за атаку на аэродромы в России президент Украины Владимир Зеленский не сможет быть гарантом мира, он сам представил себя террористом. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Адальби Шхагошев.

«Глава государства официально подписывается под званием террориста, публично взяв на себя ответственность за теракт. Это политическая самоликвидация, ему не нужен мир. Ни он, ни его подпись гарантом мира быть не смогут», — сказал Шхагошев.

Парламентарий отметил, что помогающая постоянными разработками террористических диверсий Украине британская разведка MI6 пытается сорвать переговоры в Стамбуле, подставляя «отработанного» президента Украины.

«Президенту США Трампу необходимо заняться британской стороной — разработчиком военных, политических и специальных операций», — добавил он.

Днем ранее Зеленский публично признался в террористической атаке на военные аэродромы России.