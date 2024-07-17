Зеленского заставят пойти на уступки. В Турции предугадали шаги Запада до выборов в США

Аналитик Гектюрк: Запад заставит Зеленского пойти на уступки до выборов в США

Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки для урегулирования конфликта до начала выборов в Соединенных Штатах. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan Орчун Гектюрк.

«Вполне вероятно, что Запад окажет определенное давление на Зеленского до президентских выборов в США в ноябре. Что необходимо сделать, так это принять ситуацию на местах и вести дипломатию в соответствии с ней», — подчеркнул он.

Сейчас серьезные политические преобразования происходят по обе стороны Атлантики, напомнил эксперт, указав на выборы в Европарламент и грядущие выборы американского президента.

С учетом этого, убежден специалист, ситуация на Украине становится все более открытой для решения в ближайшем будущем.

«Ведь России противостоит не только Киев, но и НАТО, западный альянс в целом», — пояснил он.

Положение Запада после провального украинского «наступления» Гектюрк назвал тяжелым, ведь план о том, что ВСУ смогут нанести российской армии значительные потери и тогда Москва сядет за стол переговоров в ослабленном состоянии, провалился.

«Теперь Зеленский, похоже, перешел к стратегии „долгосрочной обороны“. <…> Это явно не „план победы“ для Запада. Они явно находятся в тупике», — заключил он.