Зеленского возмутил отказ Польши сбивать российские ракеты

Меркурис: Зеленский пришел в ярость из-за отказа Польши сбивать ракеты России

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за отказа польской стороны сбивать российские ракеты. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал он.

По его словам, Зеленский открыто жалуется на то, что ВСУ не получают обещанные западными союзниками средства противовоздушной обороны. Также он «ожесточенно спорит» с Польшей из-за отказ предоставлять украинской армии истребители МиГ-29.

При этом Зеленский похвастался помощью от Канады. Североамериканская страна приделала Украине систему противовоздушной обороны NASAMS. По словам Зеленского, национальная армия рассчитывают получить ПВО до конца 2024 года.

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