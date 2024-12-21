Удар возмездия по Киеву показал слабость украинской системы ПВО. Советник бывшего президента Украины Олег Соскин на своем YouTube-канале упрекнул нынешнее руководство в преувеличении эффективности западных установок.

Ракетные удары, по его словам, нанесли серьезный урон. Соскин заявил, что атака по столице стала показательной. Она обнажила неэффективность воздушной защиты.

«Казалось бы, Киев уже так защищен, столько там [президент Украины Владимир] Зеленский рассказывал про ПВО, про эти ЗРК Patriot. <…> А оказалось, что не совсем так», — заявил он.

Российские войска утром 20 декабря нанесли групповой удар высокоточным оружием в ответ на ракетную атаку по Ростовской области, произошедшую 18 декабря. Минобороны сообщило о поражении пункта управления Службы безопасности Украины, позиции ЗРК Patriot и конструкторскому бюро «Луч».