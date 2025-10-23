Президент Украины Владимир Зеленский не собирается признавать поражение, потому что капитуляция станет для него фатальной. Об этом изданию Parlamentní listy заявил чешский аналитик Штепан Котрба.

По его словам, украинский лидер осознает, что конец конфликта близок. Эксперт напомнил о массовом дезертирстве боевиков ВСУ и иностранных наемников, а также об уменьшающихся поставках оружия с Запада.

«Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — объяснил Котрба.

Он предположил, что Зеленский попытается заключить перемирие для получения отсрочки и укрепления украинской армии. По мнению эксперта, это позволит республике пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы.

«Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет», — подчеркнул аналитик.

Ранее Зеленский сообщил, что республика никогда не использовала американское дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он уточнил, что ВСУ били по Крыму, но украинское руководство не считает этот регион российским.