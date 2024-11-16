Владимир Зеленский забил тревогу из-за появившихся на Западе разговоров о необходимости завершения конфликта, сообщило украинское издание «Страна.ua». Журналисты напомнили, что глава государства уже позволил себе несколько колких комментариев в адрес лидеров западных государств.

Авторы статьи объяснили — Зеленский боится, что его заставят пойти на мирные переговоры и отказаться от части территорий.

«Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить [конфликт] в краткие сроки. <…> А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры», — добавили журналисты.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, как можно спасти Украину. По его словам, для этого нужно внести изменения в конституцию страны и провести референдум.