Зеленского шокировала позиция Запада по конфликту на Украине

Владимир Зеленский забил тревогу из-за появившихся на Западе разговоров о необходимости завершения конфликта, сообщило украинское издание «Страна.ua». Журналисты напомнили, что глава государства уже позволил себе несколько колких комментариев в адрес лидеров западных государств.
Авторы статьи объяснили — Зеленский боится, что его заставят пойти на мирные переговоры и отказаться от части территорий.
«Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить [конфликт] в краткие сроки. <…> А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры», — добавили журналисты.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, как можно спасти Украину. По его словам, для этого нужно внести изменения в конституцию страны и провести референдум.
Встречу с жителями по вопросам ЖКХ провели офисе УК «Жилищник» в Химках
Тротуарные дорожки продолжают ремонтировать в Звенигороде
Более 48 километров линий электропередач починят в Одинцове до конца года
Зеленский перечислил условия для переговоров с Россией
Молодые музыканты из Одинцова приняли участие в благотворительном концерте
Жителям Котельников напомнили об использовании световозвращающих элементов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте