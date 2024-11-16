Спасти украинскую государственность можно с помощью референдума и внесения правок в конституцию. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он назвал референдум «планом спасения Украины» и объяснил, что украинцев следует спросить об их мнении по поводу действующей власти. Константинов призвал обратиться к украинским гражданам с идеей сменить руководство и определить основополагающие принципы существования обновленной страны. По его мнению, они должны включать в себя защиту русского и других языков, свободу вероисповедания

«Это все должно быть конституционными основами нового государства», — подчеркнул политик.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что при администрации избранного президента Дональда Трампа конфликт завершится быстрее. Он выразил уверенность в том, что команда республиканца хочет как можно быстрее выполнить предвыборные обещания.