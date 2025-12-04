Зеленского предупредили о вероятном предательстве США

Макрон и Мерц предупредили Зеленского о возможном предательстве со стороны США

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц предупредили Владимира Зеленского, что США могут предать Украину. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel .

Европейские лидеры перед визитом представителей Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию провели экстренную телефонную конференцию. Мерц отметил, что американская сторона ведет опасную игру и Зеленскому в ближайшие дни следует быть чрезвычайно осторожным.

Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте призвали не оставлять Украину «один на один с этими парнями».

Ранее газета The Guardian сообщила, что у Европы и стран НАТО нет возможности повлиять на Россию и изменить ее позицию по урегулированию конфликта.