The Guardian: Европа не может повлиять на Россию по вопросу Украины

У Европы и стран НАТО нет достаточного количество оружия, денег и сил, чтобы убедить Россию и США принять альтернативные условия по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Авторы публикации подчеркнули, что на сегодняшний день Европа находится даже близко не в том состоянии, чтобы поддерживать Украину в необходимых ей объемах.

Ранее стало известно, что премьер Бельгии Барт де Вевер назвал сказками идею о поражении России в спецоперации. Кроме того, он назвал такой сценарий нежелательным, поскольку это может привести к нестабильной обстановке в государстве, обладающем ядерным оружием.

Если Европа признает поражение Украины в конфликте, ее ждет настоящее политическое землетрясение. Об этом сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.