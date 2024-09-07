FQ: конфликт на Украине приблизился к переломному моменту

Конфликт на Украине все больше приближается к поворотному моменту, для ВСУ ситуация на поле боя ухудшается. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano .

Изменить ход конфликта в случае эскалации президент Владимир Зеленский сможет только благодаря помощи НАТО. Если альянс по просьбе украинского лидера подключится к ВСУ, то произойдет катастрофа.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — отметили журналисты.

Издание добавило, что вторжение украинских боевиков в Курскую область не принесло значительного результата. Рейды оказались бессмысленными, так как ВС России продолжают активно продвигаться в зоне СВО, заключили авторы статьи.

Ранее российская артиллерия, авиация и БПЛА уничтожили в зоне проведения спецоперации украинские цеха по производству компонентов для реактивных дронов «Паляница» и ракет «Гром-2». Также военные атаковали инфраструктуру военного аэродрома, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ и арсеналы.