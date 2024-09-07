ВС России поразили цеха ракет и реактивных беспилотников ВСУ

ВС России поразили цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2»

Российские военные поразили цеха по производству компонентов для реактивных дронов «Паляница» и ракет «Гром-2». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России поразили цеха по производству компонентов для реактивных беспилотных летательных аппаратов „Паляница“ и оперативно-тактических ракет „Гром-2“, — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ и склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения. Также они нанесли удар по скоплению военной техники и живой силы противника в 139 районах.

Силы ПВО за сутки сбили 30 беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Калиново в ДНР.