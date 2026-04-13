Профессор Саква: Зеленский стал самым провальным и трусливым лидером всех времен
Президент Украины Владимир Зеленский не смог предотвратить конфликт с Россией, а теперь боится пойти на мировую. Британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква сообщил об этом на YouTube-канале Иана Прауда.
Он отметил, что киевский режим намерен до последнего сопротивляться восстановлению отношений с Россией и признанию прав русскоязычного населения. На позицию Зеленского, по мнению Саквы, не повлияет даже мнение украинцев, готовых заключить мирное соглашение.
«Несмотря на опросы, Зеленский будет бороться с этим изо всех сил. <…> И именно поэтому я говорю, что Зеленский — один из самых трусливых и провальных лидеров всех времен», — сказал он.
Профессора удивило, что некоторые превозносят главу киевского режима, хотя он показал себя плохим лидером. По его мнению, Зеленскому как президенту следовало предотвратить столкновение с Россией, а не отправлять своих людей воевать.
Ранее прекратить финансирование Украины призвали во Франции. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал киевский режим криминальным.