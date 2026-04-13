Президент Украины Владимир Зеленский не смог предотвратить конфликт с Россией, а теперь боится пойти на мировую. Британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква сообщил об этом на YouTube-канале Иана Прауда.

Он отметил, что киевский режим намерен до последнего сопротивляться восстановлению отношений с Россией и признанию прав русскоязычного населения. На позицию Зеленского, по мнению Саквы, не повлияет даже мнение украинцев, готовых заключить мирное соглашение.

«Несмотря на опросы, Зеленский будет бороться с этим изо всех сил. <…> И именно поэтому я говорю, что Зеленский — один из самых трусливых и провальных лидеров всех времен», — сказал он.

Профессора удивило, что некоторые превозносят главу киевского режима, хотя он показал себя плохим лидером. По его мнению, Зеленскому как президенту следовало предотвратить столкновение с Россией, а не отправлять своих людей воевать.

Ранее прекратить финансирование Украины призвали во Франции. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал киевский режим криминальным.