Зеленский заранее намекнул украинцам на массированную российскую атаку

«Страна.ua»: Зеленский намекнул на массированный обстрел бомбардировщиками

IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

В соцсетях появилась информация о готовящемся массированном ударе по Украине с использованием беспилотников и авиации. На этом фоне президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательней относиться к воздушным тревогам, сообщило издание «Страна.ua».

«Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста», — сказал он.

Журналисты увидели в призыве Зеленского намек на готовящуюся массированную атаку. Слухи о втором ударе возмездия за военные аэродромы появились в украинских мониторинговых пабликах.

По их информации, Вооруженные силы России могут поднять в воздух стратегические бомбардировщики и запустить около 500 дронов-камикадзе. В зоне риска Киев, Ровенская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Кировоградская и Николаевская области.

О крупнейшей атаке на Сумскую область сообщил мэр Конотопа Артем Семинихин. По его словам, небо покраснело от работы ПВО.

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