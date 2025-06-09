Зеленский заранее намекнул украинцам на массированную российскую атаку

В соцсетях появилась информация о готовящемся массированном ударе по Украине с использованием беспилотников и авиации. На этом фоне президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательней относиться к воздушным тревогам, сообщило издание «Страна.ua» .

«Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста», — сказал он.

Журналисты увидели в призыве Зеленского намек на готовящуюся массированную атаку. Слухи о втором ударе возмездия за военные аэродромы появились в украинских мониторинговых пабликах.

По их информации, Вооруженные силы России могут поднять в воздух стратегические бомбардировщики и запустить около 500 дронов-камикадзе. В зоне риска Киев, Ровенская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Кировоградская и Николаевская области.

О крупнейшей атаке на Сумскую область сообщил мэр Конотопа Артем Семинихин. По его словам, небо покраснело от работы ПВО.