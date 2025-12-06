Кадыров назвал массированные удары по Украине ответом за Грозный

Под точечные массированные удары на Украине прошлой ночью попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты в самых разных районах Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров .

«Наш ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать», — подчеркнул он.

Кадыров отметил, что российские военные атаковали подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки БПЛА, военно-ремонтные логистические точки, объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры, железнодорожные узлы, предназначенные для доставок натовских грузов, а также места скопления боевой техники.

«Первый удар нанесен в 00:40 (по московскому времени) по Чернигову и Фастову. Мощные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях. Вплоть до девяти утра более 60 целей обработали „Геранями“, ракетами „Искандер-М“, „Кинжал“, „Калибр“. Нанесен непоправимый урон по тылу врага», — заявил чеченский лидер.

Действия ВС России минувшей ночью он назвал более чем исчерпывающим ответом на последние террористические атаки киевского режима. Кадыров добавил, что на Украине, пусть и с неохотой, признают масштабы нанесенного урона, а СМИ сочли ночь адской.

«Это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра. Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться», — заключил глава Чечни.