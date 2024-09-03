«Удивление и шок». Российские войска с поразительной скоростью ударили по ВСУ в Полтаве

ВХ: удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве организовали всего за 20 минут

Фото: Freepik

Российские войска совершили ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве не более чем за 20 минут. Об этом сообщило издание «Военная хроника».

«Самое примечательное в истории с ракетным ударом по Полтаве — это время реагирования российских ракетчиков. Построение, на которое, предположительно, вывели весь личный состав (250+ человек) длится в среднем от 10 до 20 минут», — написали журналисты.

По их данным, за этот небольшой промежуток времени «удалось упаковать все». Обнаружили скопление людей, передали сведения от разведки на командный пункт группировки войск, приняли решение об ударе, передали приказ на исполнение вместе с координатами, внесли значения в блок управления ракеты дежурным расчетом «Искандера», а остальное время занял сам полет снаряда на дальность в 200 километров.

«Даже если допустить, что о времени построения было известно заранее, и ракетчики наточили „Искандер“ еще накануне, время реагирования все равно вызывает легкое удивление, если не шок», — удивились журналисты.

Ранее стало известно, что удар по учебному центру ВСУ в Полтаве осуществили двумя ракетами «Искандер-М». Первый взрыв разрушил перекрытия пятого и четвертого этажей, а второй снаряд попал в крышу здания и обрушил кровлю и потолки пятого, четвертого и третьего этажей.

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