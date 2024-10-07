От президента Украины Владимира Зеленского могут избавиться из-за провалов на фронте. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это, потому что по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной», — подчеркнул экс-аналитик.

Джонсон считает, что Зеленскому сильно повезет, если он сможет сбежать из страны. Тогда он сможет прихватить наворованные деньги и жить на Карибах или во Флориде.

Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, считает американский политолог Джон Миршаймер. По его мнению, пока лишь немногие готовы публично об этом высказаться.