Зеленский заявил о подготовке России к новому комбинированному удару

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России готовится к новому комбинированному удару. Обращение он опубликовал в телеграм-канале .

Украинский лидер отметил, что располагает информацией о подготовке Россией новой атаки.

«Разведка дает информацию по этому поводу», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что возможные удары якобы подрывают дипломатические усилия и дискредитируют переговоры. Он призвал США, Европу и других партнеров учитывать это при оценке ситуации.

Также президент заявил, что те, кто стремится к миру, должны сосредоточиться на том, чтобы предотвратить новые массированные удары со стороны России и ускорить окончание боев. По его словам, у международного сообщества есть ресурсы для этого.

«Нужно только использовать эту силу — ради мира», — резюмировал Зеленский.

Ранее российские военные получили тактическое преимущество на плацдарме под Волчанском Харьковской области — возможность выйти на оперативный простор сразу по трем направлениям и спрямить линию фронта.