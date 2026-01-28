Плацдарм под Волчанском откроет ВС России путь для наступления в Харьковской области
Российский плацдарм под Волчанском в Харьковской области может стать отправной точкой для наступления с целью спрямления линии фронта. На это указал телеграм-канал «Военная хроника».
По его оценке, российская группировка в районе Волчанска сейчас напоминает прежний плацдарм у Двуречной, с которого начиналось наступление на недавно освобожденный Купянск.
«Сил и средств срезать этот выступ у Сырского нет. У России, напротив, имеются резервы, чтобы развивать наступление дальше», — отметили в публикации.
«Военная хроника» уточнила, что быстрых ударов широким фронтом в ближайшее время ждать не стоит. Однако российские войска получили тактическое преимущество — возможность выходить на оперативный простор сразу по трем направлениям.
«Если это преимущество удастся грамотно реализовать, то появится возможность срезать большой кусок фронта и спрямить ЛБС с параллельным освобождением примерно десятой части Харьковской области — от Волчанска до Великого Бурлука», — заключил канал.