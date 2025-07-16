Зеленский заявил о неспособности Байдена завершить конфликт

Зеленский: Байден не мог завершить конфликт, но Трамп это сделает

Президент США Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине, в отличие от своего предшественника Джо Байдена. С таким заявлением в интервью телеканалу Newsmax выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что благодарен бывшему президенту США за военную помощь, которую тот оказал после начала боевых действий, но также добавил, что к разрешению кризиса решения покинувшего Белый дом Байдена не привели.

«Он не мог закончить эту войну, и я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это их главное отличие», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что уже обсудил с Трампом возможность получения нового и более мощного вооружения, которое приблизит переговоры о прекращении огня.

«Не факт, что нам придется его применить, но, если Россия узнает о его существовании, это станет весомым аргументом в пользу прекращения войны»», — добавил Зеленский.

В минувший вторник, 15 июля, Трамп опроверг сообщения ряда СМИ, что Украина получит дальнобойное оружие, способное бить вглубь территории России. Американский лидер подчеркнул, что не планировал передачу ракет. Также он обратил внимание, что не поддерживает ни одного из участников конфликта, а находится «на стороне человечества».