Владимир Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за российских ударов. Его видеообращение появилось в телеграм-канале.

По его словам, только ударов баллистическими ракетами было 18. Дополнительным вызовом стали установившиеся в стране низкие температуры. Зеленский поблагодарил коммунальные службы и руководителей органов местного самоуправления.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал самого Зеленского главным виновником энергетической и гуманитарной катастрофы. По его словам, именно решения главы киевского режима поставили страну в нынешнее положение, при этом на самой Банковой улице в Киеве не знают о проблемах с электричеством и теплом.