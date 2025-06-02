Зеленский заявил о наступлении России на Сумском и Покровском направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский признал успех наступления российской армии на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Глава киевского режима пояснил, что одними из самых напряженных направлений, где идут боевые действия, являются Сумское и Покровское.

Зеленский сделал и другие заявления, в частности, касающиеся вероятного дефицита газа на Украине, ликвидация которого может обойти стране в один миллиард евро (более 90 миллиардов рублей).

Переговоры российской и украинской делегации прошли в Стамбуле 2 июня. Турецкий МИД оценил встречу фразой «прошли не негативно».