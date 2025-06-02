Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились около часа и шли на русском

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, встреча продлилась больше часа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Прямое общение делегаций прошло во дворце Чираган на русском языке. После этого российских журналистов начали собирать на пресс-подход делегации страны после переговоров.

По данным ТАСС, продолжения переговоров сегодня не будет, делегации улетят из Турции. Представитель турецкого МИД отметил, что диалог завершился «не негативно».

Российскую сторону на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замглавы МИД Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Во главе делегации Украины присутствует министр обороны Рустем Умеров.

Перед стартом переговоров участников заседания поприветствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. Помимо него, в мероприятии участвовали начальник Генерального штаба Метин Гюрак и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.