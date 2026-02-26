Зеленский заявил, что Россия применила 39 ракет и 420 дронов при атаке 26 февраля

Ночью на 26 февраля Россия атаковала Украину с применением 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Также ВС России ударили по украинским объектам как минимум 420 беспилотниками.

«Есть разрушения в восьми областях. Били по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях», — написал Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что спасатели работали в Черниговской области, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой областях, а также в Киеве и его пригороде.

Ранее стало известно, что Россия применила новые дроны с оптоволоконным каналом управления. Эти БПЛА невидимы для средств радиоэлектронной разведки и борьбы.