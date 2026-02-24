Всего 20% территории Украины закрыто системами ПВО, способными сбивать российские баллистические ракеты. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD .

«Что я могу сделать против баллистических ракет? Вот что я могу сделать — собрать деньги», — добавил он.

Однако, по словам главы киевского режима, многие страны сейчас отказывают Украине в поставках за их же собственные деньги — получить системы ПВО не удалось ни от США, ни от европейских стран, ни от азиатских.

Ранее Зеленский заявил, что Европа могла бы помочь Украине создать контрактную армию по образцу России. Он добавил, что некоторые страны выделяют действительно большие средства, но имеющихся объемов материальной помощи не хватает.