Зеленский захотел выяснить, почему Трамп отказался от идеи о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон планирует добиться ясности относительно предложений главы Белого дома Дональда Трампа по конфликту. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на чиновника, проинформированного о разговоре Трампа и Зеленского.

«Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования, что переговорам должно предшествовать прекращение огня», — говорится в материале.

Кроме того, возникли вопросы к предложению американского лидера предоставить Украине гарантии безопасности. В Киеве не понимают, что им могут предложить союзники по НАТО.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Зеленскому нельзя допустить при общении с Трампом те же ошибки, что и во время февральского визита в Белый дом.