США сделали неожиданное заявление о пасхальном перемирии

В Госдепартаменте США заявили, что приветствовали бы продление однодневного пасхального перемирия, ранее объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Reuters .

В заявлении американского внешнеполитического ведомства, направленном в воскресенье в редакцию агентства, говорится, что США обратили внимание на инициативу главы России Владимира Путина о временном перемирии в связи с Пасхой.

«Мы по-прежнему привержены достижению полного и устойчивого прекращения огня. Если речь идет о серьезных намерениях, мы поддержим продление перемирия и после воскресенья», — процитировало агентство сообщение американского ведомства.

Президент США Дональд Трамп, ранее заявивший о стремлении завершить конфликт, недавно предупредил об угрозе его дальнейшей эскалации. Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что США могут прекратить участие в мирных переговорах, если не увидят реального прогресса.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о прекращении огня с 20 апреля до полуночи по московскому времени. Команды продлить этот режим глава государства не давал.