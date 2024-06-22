Для подготовки общества к вероятным переговорам о мире власти Украины постараются максимально обострить конфликт с Россией. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*

«Прежде чем начать переговоры о мире, будет еще одно обострение. Думаю, что власть попытается летом инициировать новое контрнаступление, для того чтобы укрепить свои переговорные позиции», — допустил он.

Бондаренко объяснил агрессивную мобилизацию, которую начали на Украине, необходимостью создать у людей серьезный запрос на мирное урегулирование конфликта. По его словам, население согласится на что угодно, лишь бы боевые действия закончились, в том числе на отказ от всей левобережной части Украины.

«Сейчас начнутся такие панические настроения», — предположил политолог.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД сказал, что для начала переговоров Украине необходимо вывести войска с территории новых регионов — Донбасса и Херсонской и Запорожской областей. Если киевский режим согласится на такие условия, боевые действия прекратятся сразу же.

Глава государства также заметил, что Украина должна официально отказаться от планов присоединения к НАТО и остаться нейтральной страной с внеблоковым и безъядерным статусом. Владимир Зеленский назвал предложения российского лидера ультиматумом.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.