Путин высказался о судьбе Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вряд ли потребуется политическое убежище, скорее всего, он уедет за рубеж. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

На вопрос, предоставила бы страна политическое убежище украинскому главе, Путин ответил, что Россия никому не отказывает.

При этом он добавил, что вряд ли Зеленский будет просить убежище, но вполне вероятно, что он уедет за границу, как и большинство украинской элиты.

«Но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает», — добавил Путин.

Зеленский и назначенные им органы власти нелегитимны, заявил российский президент. В Конституции Украины нет положения о продлении полномочий президента даже при военном положении, напомнил Путин. Только полномочия Верховной рады могут продлять без выборов в военное время.