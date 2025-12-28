Украина готова отвести войска от линии фронта при условии, что Россия сделает то же самое, создав демилитаризованную зону. Об этом заявил президент Владимир Зеленский европейским лидерам, написала газета Financial Times .

Украинский президент стремится получить надежные гарантии безопасности, указано в публикации. Эти гарантии должны четко определять действия союзников Киева в случае, если Москва нарушит мирное соглашение.

«Зеленский также хочет обеспечить стабильное финансирование киевских вооруженных сил и поддержку их противовоздушной обороны, включая европейское военное присутствие на Украине», — сообщил источник.

По информации издания, Киев готов передать освобожденные Россией территории только по итогам референдума, который пройдет в мирной и безопасной обстановке.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Зеленский участвовал в коррупционных схемах, которые использовались не только для личного обогащения, но и для подкупа зарубежных политиков. Речь может идти о переводах в адрес высокопоставленных представителей Евросоюза, в том числе главы евродипломатии Кая Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.