Зеленский назвал условие для отвода войск с линии фронта
Украина готова отвести войска от линии фронта при условии, что Россия сделает то же самое, создав демилитаризованную зону. Об этом заявил президент Владимир Зеленский европейским лидерам, написала газета Financial Times.
Украинский президент стремится получить надежные гарантии безопасности, указано в публикации. Эти гарантии должны четко определять действия союзников Киева в случае, если Москва нарушит мирное соглашение.
«Зеленский также хочет обеспечить стабильное финансирование киевских вооруженных сил и поддержку их противовоздушной обороны, включая европейское военное присутствие на Украине», — сообщил источник.
По информации издания, Киев готов передать освобожденные Россией территории только по итогам референдума, который пройдет в мирной и безопасной обстановке.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Зеленский участвовал в коррупционных схемах, которые использовались не только для личного обогащения, но и для подкупа зарубежных политиков. Речь может идти о переводах в адрес высокопоставленных представителей Евросоюза, в том числе главы евродипломатии Кая Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.