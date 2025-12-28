Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог использовать коррупционные схемы не только для личного обогащения, но и для выплат зарубежным политикам. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT .

По словам Джонсона, речь может идти о переводах в адрес высокопоставленных представителей Евросоюза, в том числе главы евродипломатии Кая Каллас и председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он утверждает, что выплаты могли исчисляться миллионами долларов и носить системный характер.

«Я вам гарантирую, что высокопоставленные лидеры Евросоюза, люди, как Кая Каллас и фон дер Ляйен, почти наверняка получали деньги», — заверил Джонсон.

Экс-аналитик также предположил, что средства могли получать и отдельные американские политики — в частности, сенатор Линдси Грэм, а также бывший госсекретарь США Майк Помпео. Каких-либо документальных подтверждений своим словам Джонсон не привел.

На Украине и в Европе вновь обсуждают возможные злоупотребления при расходовании западной помощи. Лидер французской правой партии Патриоты Флориан Филиппо заявил о коррупционном скандале вокруг средств, выделенных Киеву странами ЕС, подчеркнув, что речь идет о деньгах европейских налогоплательщиков, и призвал прекратить дальнейшее финансирование.