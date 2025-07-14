Зеленский встретился со спецпосланником Трампа Келлогом

Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшим в Киев спецпосланником его американского коллеги Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер.

«Встретился со специальным представителем президента Соединенных Штатов генералом Китом Келлогом. У нас состоялся продуктивный разговор», — заявил он.

По словам Зеленского, во время рабочей встречи они обсудили урегулирование конфликта и приближение завершения боевых действий, усиление ПВО Украины, совместное производство, а также совместные с Европой закупки оборонного вооружения.

Кроме того, Зеленский и Келлог обсудили антироссийские санкции, а также рестрикции против других стран, которые оказывают поддержку России.

Украинский лидер выразил благодарность Киту Келлогу за визит, а президенту США — «за позитивные решения для обеих стран».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщал о прибытии на Украину Келлога.