Спецпосланник Трампа Келлог прибыл на Украину

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог прилетел в Киев с рабочим визитом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Приветствуем на Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога», — написал он.

По словам Ермака, среди тем для обсуждения американской и украинской сторон — вопросы обороны, поставок вооружения на нужды ВСУ, укрепления безопасности, антироссийские санкции и усиление сотрудничества между Украиной и США.

Глава офиса президента Украины также выразил солидарность с подходом американского лидера «мир через силу» и в очередной раз обвинил Россию в якобы нежелании прекращать боевые действия.

Ранее журналист Барак Равид на портале Axios сообщил, что в новый план помощи Украине, который объявит Трамп, может войти наступательное оружие.