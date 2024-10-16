Сырский отчитался пред Британией о ситуации на фронте и попросил об ударах вглубь России

Сырский обсудил с Радакином удары по военным объектам России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. В ходе беседы они обсудили возможности поразить военные объекты России, находящиеся на большом расстоянии от линии фронта. В своем Telegram-канале украинский главком написал, что британская сторона прорабатывает соответствующие предложения.

Сырский также доложил Радакину о текущей обстановке на фронте.

В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации «плана победы», — заявил главком ВСУ.

При этом ранее появились слухи, будто офис президента Украины Владимира Зеленского собирается уволить главкома ВСУ Александра Сырского. Издание «Forbes-Украина» сообщило, что украинские власти обсуждали его отставку еще летом, но решение об увольнении отложили из-за нападения ВСУ на Курскую область.

На Украине давно обсуждают очередные кадровые перестановки. Помимо Сырского, свои посты могут покинуть министр обороны Рустем Умеров и руководитель ГУР Кирилл Буданов*.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.