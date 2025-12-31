Зеленский в новогоднем обращении к украинцам выразил надежду на мир

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации. В новогоднем поздравлении он выразил надежду на мир. Послание опубликовано в его Telegram-канале .

«Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого», — заявил Зеленский.

Уходящий 2025 год, по словам президента, ознаменовался стойкостью, преданностью и ежедневным трудом украинцев. Он призвал продолжать в том же духе, проявляя сплоченность и человечность.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор публично предупредил Зеленского о смертельной опасности. После попытки атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области он утратил иммунитет. Аналитик заявил, что на месте руководства киевского режима беспокоился бы о своей безопасности в ближайшей перспективе.