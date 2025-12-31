Полковник Макгрегор: жизнь Зеленского под угрозой после нападения на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский утратил иммунитет собственной безопасности, предоставленный российским лидером Владимиром Путиным, после недавней атаки. Таким мнением бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор поделился в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале .

«Если бы я был Зеленским, я бы больше не рассчитывал на иммунитет. <…> Если бы я был Зеленским и его соратниками, я бы очень беспокоился о своем существовании в ближайшие дни», — отметил он.

Макгрегор напомнил, что Путин с самого начала дал понять, что не заинтересован в ликвидации Зеленского или кого-либо из его окружения. В Кремле надеялись, что смогут достичь с Украиной соглашения, найти партнеров для переговоров. Но сейчас это уже не препятствие, подчеркнул экс-советник.

Украина перешла к терактам, показав, что перестала быть ближайшим союзником США. На сегодняшний день Киев стал проблемой для Вашингтона.

Макгрегор назвал Украину обузой и «гнойничком, пораженным болезнью и проникшим в наш организм». США необходимо от нее избавиться.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу Зеленскому после нападения ВСУ на резиденцию Путина.