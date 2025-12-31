Иммунитета больше нет. В США заявили о смертельной угрозе для Зеленского

Полковник Макгрегор: жизнь Зеленского под угрозой после нападения на Россию

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский утратил иммунитет собственной безопасности, предоставленный российским лидером Владимиром Путиным, после недавней атаки. Таким мнением бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор поделился в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.

«Если бы я был Зеленским, я бы больше не рассчитывал на иммунитет. <…> Если бы я был Зеленским и его соратниками, я бы очень беспокоился о своем существовании в ближайшие дни», — отметил он.

Макгрегор напомнил, что Путин с самого начала дал понять, что не заинтересован в ликвидации Зеленского или кого-либо из его окружения. В Кремле надеялись, что смогут достичь с Украиной соглашения, найти партнеров для переговоров. Но сейчас это уже не препятствие, подчеркнул экс-советник.

Украина перешла к терактам, показав, что перестала быть ближайшим союзником США. На сегодняшний день Киев стал проблемой для Вашингтона.

Макгрегор назвал Украину обузой и «гнойничком, пораженным болезнью и проникшим в наш организм». США необходимо от нее избавиться.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу Зеленскому после нападения ВСУ на резиденцию Путина.

