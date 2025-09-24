Американский лидер Дональд Трамп может поменять отношение китайского председателя Си Цзиньпина к украинскому кризису. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News .

«Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина», — сказал он.

По его словам, если это случится, Китай надавит на Россию ради прекращения боевых действий. Также глава киевского режима выразил мнение, что китайская сторона не хочет продолжения конфликта.

Ранее Зеленский назвал Россию слабой и обвинил ее в зависимости от Китая и Индии. По словам ирландского журналиста Чея Боуза, президент Украины умолчал о финансовой зависимости Украины от западных стран.

Он напомнил, что «жестокая и коррумпированная диктатура» продолжает существовать только благодаря военной помощи от европейских кураторов.