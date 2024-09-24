Сегодня 02:39 Саммит Генассамблеи ООН открылся в Нью-Йорке. Чего ждать от встречи лидеров стран Журналист Авва: ООН из-за политики США рискует повторить судьбу Лиги Наций 0 0 0 Фото: Википедия Мир

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Саммит высокого уровня начнется на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 24 сентября. В рамках встречи главы государств и министры проведут обсуждение ряда глобальных вопросов. Общей темой предстоящих дискуссий организация заявила слоган: «Не обходить никого вниманием: действовать сообща во имя обеспечения мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений». Российскую делегацию на предстоящей встрече возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Главное о саммите — в материале 360.ru.

Главные темы Саммита высокого уровня

Встреча глав государств и министров пройдет после завершенного в штаб-квартире ООН «Саммита будущего», где участники обсуждали критические проблемы глобального уровня и пути их решения для достижения 17 целей устойчивого развития к 2030 году. Во вторник, 24 сентября, участники встреч начнут проведение общих прений, где представитель каждой из 193 государств — участниц ООН выступит с собственной инициативой для выработки общих решений перед глобальными вызовами. Кроме того, право на участие в дискуссии получили государства-наблюдатели: Ватикан и Палестина, а также Евросоюз. Каждый из спикеров получит от 15 до 20 минут времени для выступления перед международным сообществом. Согласно расписанию, откроет дискуссию президент Бразилии Лула да Силва. Вслед за ним выступит американский лидер Джо Байден, а также главы делегаций Турции, Иордании, Гватемалы, Швейцарии, Колумбии, Катара и других стран. Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова пройдет в субботу, 28 сентября.

Фото: РИА «Новости»

Темой ежегодных прений организаторы заявили «Не обходить никого вниманием: действовать сообща во имя обеспечения мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений». Главными вопросами дискуссий на высоком уровне станут урегулирование продолжающегося конфликта на Украине, решение об освобождении заложников из сектора Газа и прекращение ударов израильской армии по палестинскому сектору, гражданская война в Судане, а также проблемы, которые касаются изменений климата. Впервые лидеры стран поднимут тему опасности развития искусственного интеллекта и ответственности социальных платформ за контент пользователей. Еще одним важным вопросом, который обсудят участники дискуссий, станет реформа Совета Безопасности ООН. Эта тема находится на стадии обсуждения с 2003 года. Главными тезисами инициативы являются расширение численности постоянных членов и включения туда стран Африки, Азии (Индия и Япония) и Латинской Америки (Бразилия), а также лишение постоянных стран-участниц права наложения вето. Это связано с тем, что стороны часто не могут прийти к консенсусу по многим важным вопросам.

Встречи в кулуарах

Кроме дискуссий и выступлений, а рамках Саммита главы государств и правительств обсудят множество других волнующих вопросов на переговорах и встречах в разных форматах.

Фото: Unsplash

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль-Судани призвал лидеров арабских стран провести внеочередную встречу на Саммите Генеральной Ассамблеи ООН после усиления ударов Израиля по Ливану. Министр иностранных дел Германии Анналена Берброк объявила, что со своими коллегами из Франции и США обсудит шаги по урегулированию гражданской войны в Судане, где общее количество жертв превысило 16 тысяч человек, а более 10 миллионов стали беженцами. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что встретится с представителями западных стран-партнеров, которым представит свой план по достижению мира.

Под самым сильным давлением на встречах вне дебатов окажется президент США Джо Байден, которого западные лидеры начнут склонять к снятию ограничений для украинских военных по использованию дальнобойного оружия для ударов по России. Американский лидер пока не дал согласия после переговоров с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который склонял его к снятию запретов на использование полученных ВСУ ракет Storm Shadow, где есть американские детали, а также французских снарядов Scalp.

Фото: РИА «Новости»

Пока неизвестно, удастся ли ему выстоять перед целым рядом представителей европейских стран. В списке поддерживающих Украину «ястребов» оказался президент Финляндии Александр Стубб, который выступил с призывом снять ограничение на использование дальнобойного оружия. «Союзники на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, должны позволить Украине воевать, не связывая ей руки за спиной», — заявил он. По его словам, союзники пересекли все «красные линии», когда передали на Украину танки Leopard II, крылатые ракеты, дальнобойную артиллерию, а также истребители F-16. Стубб подчеркнул, что каждая поставка становилась предметом дискуссии об эскалации и возможности России пойти на использование ядерного оружия. «В последний раз, когда мы видели, как [президент России Владимир] Путин использовал агрессивные формулировки в отношении ядерного оружия, страны Юга и Китая попросили его остановиться», — пояснил свою позицию Стубб.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Президент Финляндии добавил, что также поддерживает расширение постоянного состава Совета Безопасности ООН до 10 государств. Он пояснил, что считает правильным предоставление постоянного статуса члена одному государству Латинской Америки, двум от Африки и двум от Азии. Стубб признался, что его предложения по реформированию Совета Безопасности выходят за рамки, что обычно предлагали небольшие страны, входящие в ООН, но крупные государства не согласятся на ослабление собственного влияния. «Моя основная позиция заключается в том, что если страны глобального Юга, Латинской Америки, Африки и Азии не получат представительства в системе, они отвернутся от ООН. А мы этого не хотим», — сказал он. Политик добавил, что также выступает за отмену права вето для постоянных членов Совета Безопасности, потому что противостояние геополитических соперников завело всех в тупик по всем чувствительным вопросам: от конфликта на Украине до ситуации в Газе. «Ни одно государство не должно обладать правом вето в Совете Безопасности ООН», — подчеркнул Стубб. По его мнению, эта реформа может завершится в следующем году, когда организация отметит 80 лет со дня своего основания.

Шансы на реформу Совета Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН состоит из двух частей: пяти постоянных членов — России, Китая, США, Великобритании и Франции, как пяти стран — победительниц во Второй мировой войне, а также 10 непостоянных государств, состав которых постоянно меняется. При этом непостоянный состав расширяли только один раз с шести до 10 в 1957 году, когда после получения независимости колоний Франции и Великобритании появились новые государства. Об этом 360.ru рассказал корреспондент федерального интернет издания «Ваши Новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва.

Фото: РИА «Новости»

«Для принятия решения о расширении Совета Безопасности или любой другой реформе нужно, чтобы за него проголосовали все пять постоянных стран-участниц и не менее четырех государств из непостоянного состава», — пояснил он. По мнению журналиста, в условиях напряженной геополитической обстановки реализовать эту инициативу невозможно. По его словам, сегодня есть резкое разделение на глобальный мир и коллективный Запад, который ради сохранения собственной гегемонии ведет войну с остальными странами. «США и входящая в западный лагерь Финляндия не станут вступать в прямой конфликт с Китаем или Россией, но вполне могут создать собственный Совет безопасности. Сейчас штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке и американцы уже использовали свое положение, когда не дали визы российским дипломатам. Также они могут поступить с делегациями любых других стран», — пояснил Авва. Он подчеркнул, что инициатива президента Финляндии Стубба направлена прежде всего против России и является частью тотальной войны Запада, который находится под управлением США.

Фото: РИА «Новости»

«ООН в этом смысле тоже подконтрольный в большей части западный инструмент, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирная торговая организация (ВТО), паралич которой очевиден, Международный валютный фонд, Всемирный банк или Комитет Красного креста, которому все равно, сколько русских людей убили украинские националисты», — перечислил собеседник.

Реформа Совбеза ударит по ООН?

Авва добавил, что по его прогнозу, ООН повторит судьбу Лиги Наций, которая фактически прекратила свое существование после прихода к власти Гитлера и не смогла решить ни одну проблему, стоящую перед миром. Вину за такое развитие событий он возложил на США и западных союзников, которые ведут такую же политику, продвигая идеи собственного превосходства.

Он добавил, что такое развитие событий и окончательное разделение мира поставит точку в гегемонии США, которые станут исключительно региональной державой, а Европу вгонит в финансовый кризис и безработицу. «Это окончательное разрушение ялтинской структуры в лице ООН, безусловно, мир подвинуло бы к следующему шагу развития, а само понимание, что существует риск угрозы потери общей площадки сделает поведение США более ответственным», — подытожил Авва.