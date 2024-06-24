Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ

Зеленский заменил командующего объединенными силами ВСУ Содоля на Гнатова

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер 24 июня провел совещание с военными. В рамках мероприятия обсудили ситуацию в ключевых областях и обеспечение ВСУ всем необходимым.

«Мы также обсудили кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины. Я принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — написал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Содоля в том, что ВСУ лишились позиций, которые держали с 2014 года. Она заявила, что военачальник не просто проявляет преступную халатность, но и «умысле, работающий на врага».

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