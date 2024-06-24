Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ
Зеленский заменил командующего объединенными силами ВСУ Содоля на Гнатова
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Украинский лидер 24 июня провел совещание с военными. В рамках мероприятия обсудили ситуацию в ключевых областях и обеспечение ВСУ всем необходимым.
«Мы также обсудили кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины. Я принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — написал Зеленский.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Содоля в том, что ВСУ лишились позиций, которые держали с 2014 года. Она заявила, что военачальник не просто проявляет преступную халатность, но и «умысле, работающий на врага».