Захарова: Зеленский устроил цирк на колесах на переговорах с Россией в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда устроили «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на программе «Большая игра» на Первом канале .

Дипломат отметила, что Россия направила в Турцию делегацию во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. В итоге киевский режим устроил «цирк на колесах».

По ее словам, представители киевского режима высказывали недовольство и составом, и уровнем делегации из России. Зеленский позволял себе оскорбительные и хамские высказывания. Несмотря на это переговоры все же состоялись и даже были достигнуты определенные результаты.

«Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова обвинила коллективный Запад в совершении Киевом терактов на территории России.