Зеленский допустил скорое урегулирование украинского конфликта при Трампе

Если у власти в США будет стоять Дональд Трамп, конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его процитировало издание Страна.ua.

Он подчеркнул, что не может назвать точную дату окончания конфликта.

«Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, конфликт закончится быстрее», — отметил украинский лидер.

По его словам, помощники Трампа считают дипломатическое урегулирование важной задачей, которую они пообещали решить. Избранный президент США знает позицию украинского руководства и не выступает против нее, добавил Зеленский.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел прямые телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Перед этим он связался с Зеленским, который попросил его не звонить российскому лидеру. Президент Украины предположил, что контакты с Путиным негативно повлияет на его «международную изоляцию».