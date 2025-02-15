Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что нацизм на Украине всколыхнет Европу. Записку с посланием политика предоставил РИА «Новости» вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Европа вскормила [фюрера Третьего рейха Адольфа] Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — говорится в послании Жириновского.

Записка датирована 12 декабря 2017 года.

По словам Чернышова, в свете недавних событий он решил опубликовать одно из посланий лидера ЛДПР. Зампредседателя Госдумы подчеркнул, что это не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз.

В заключение Чернышов отметил, что если Европа останется адвокатом президента Украины Владимира Зеленского, то глава киевского режима «станет гробовщиком ЕС».

Ранее партия ЛДПР опубликовала прогноз Жириновского, где он предсказал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Москве, завершение американским лидером трех конфликтов и вхождение пяти районов Украины в НАТО.