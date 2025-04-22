Зеленский сообщил о взрыве на заводе «Мотор сич» в Запорожье

На заводе «Мотор Сич», расположенном в городе Запорожье, произошел взрыв. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его процитировал местный телеканал «Рада».

«У нас есть завод „Мотор Сич“. Сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье системы Patriot, которые будут защищать „Мотор Сич“. Пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на заводе», — сказал он.

При этом Зеленский не привел подробностей. Не исключено, что историю со взрывом он мог использовать, чтобы доказать острую потребность Украины в зарубежных ПВО.

В марте стало известно об ударе ВС России в направлении запорожского завода «Мотор Сич». Предприятие, которое используют для сбора беспилотников и ракет, находится под контролем Вооруженных сил Украины.