В США сделали неутешительный прогноз об окончании украинского конфликта

Европейские страны должны быть готовы к вероятному разделу Украины из-за затянувшегося конфликта, заявил политолог Ян Бреммер. Его процитировал Bild .

Бреммер пояснил, что под контролем России оказались огромные территории, от которых она отказываться не намерена.

Украина же, добавил эксперт, не имеет военной возможности, чтобы их вернуть. Для ВСУ конфликт «складывается не очень хорошо», констатировал политолог. По мнению Бреммера, «Украине грозит раздел».

Бреммер отметил, что в выступлениях Владимира Зеленского появились признаки усталости от конфликта, что, по его мнению, может подтолкнуть США к попытке скорейшего мирного урегулирования. Американский политолог также связал выдвижение генерала Кита Келлога на пост спецпосланника США по Украине и России с вероятным усилением давления на украинские власти для достижения договоренностей.

Аналитик классифицировал политику нынешнего американского лидера Джо Байдена в отношении Украины как в конечном итоге «неудачную». Первого раунда переговоров Бреммер ожидает вскоре инаугурации Трампа — его приведут к присяге 20 января.

Ранее высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак также допускал, что западные партнеры Украины вскоре открыто заговорят о разделе этой страны.