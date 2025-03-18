Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии

Власти Украины выступили с поддержкой идеи о прекращении атак по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский лидер Зеленский, его процитировала газета РБК .

По словам президента Украины, его команда «всегда поддерживала» позицию воздержаться от ударов любым оружием по энергетике.

Идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней выдвинул в беседе с российским президентом глава США Дональд Трамп. Владимир Путин предложение поддержал. Российский президент отдал соответствующую команду военным.

Однако также Путин, как рассказали после разговора в Кремле, обозначил американскому коллеге и ряд «ряд существенных моментов», касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения».

Президент России указал на необходимость прекращения принудительной мобилизации на Украине и перевооружения украинских войск.

Ключевым условием для недопущения эскалации российский лидер назвал полное прекращение иностранной военной помощи и обмена разведывательной информацией с Украиной со стороны стран Запада.