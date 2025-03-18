Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии
Украина поддержала прекращение ударов по энергообъектам
Власти Украины выступили с поддержкой идеи о прекращении атак по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский лидер Зеленский, его процитировала газета РБК.
По словам президента Украины, его команда «всегда поддерживала» позицию воздержаться от ударов любым оружием по энергетике.
Идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней выдвинул в беседе с российским президентом глава США Дональд Трамп. Владимир Путин предложение поддержал. Российский президент отдал соответствующую команду военным.
Однако также Путин, как рассказали после разговора в Кремле, обозначил американскому коллеге и ряд «ряд существенных моментов», касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения».
Президент России указал на необходимость прекращения принудительной мобилизации на Украине и перевооружения украинских войск.
Ключевым условием для недопущения эскалации российский лидер назвал полное прекращение иностранной военной помощи и обмена разведывательной информацией с Украиной со стороны стран Запада.