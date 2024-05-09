Зеленский сделал громкое заявление о ходе СВО | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 23:40 Зеленский сделал громкое заявление о ходе СВО Зеленский признал успехи российской армии, пообещав остановить наступление РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российской армии и пригрозил, что ситуация изменится, когда страны Запада поставят новые поставки вооружения. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Европарламенте.

В ходе выступления Зеленский сказал, что инициатива на поле боя сейчас на стороне ВС России.

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«Нам нужно остановить их. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только придут поставки оружия, мы остановим их инициативу на востоке страны», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленский, Россия готовится к крупному наступлению и сейчас накапливает силы. В тоже время он пытался убедить в том, что у ВСУ есть шансы на победу в конфликте.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия оказалась в сложной ситуации рядом с Красноармейском и Курахово. Он указал на значительное превосходство России в личном составе и военной технике.