Зеленский сделал громкое заявление о ходе СВО | 360°

09 мая 2024, 23:40
Зеленский сделал громкое заявление о ходе СВО
Зеленский признал успехи российской армии, пообещав остановить наступление
Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российской армии и пригрозил, что ситуация изменится, когда страны Запада поставят новые поставки вооружения. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Европарламенте.
В ходе выступления Зеленский сказал, что инициатива на поле боя сейчас на стороне ВС России.
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«Нам нужно остановить их. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только придут поставки оружия, мы остановим их инициативу на востоке страны», — отметил украинский лидер.
По словам Зеленский, Россия готовится к крупному наступлению и сейчас накапливает силы. В тоже время он пытался убедить в том, что у ВСУ есть шансы на победу в конфликте.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия оказалась в сложной ситуации рядом с Красноармейском и Курахово. Он указал на значительное превосходство России в личном составе и военной технике.
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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